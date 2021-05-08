Опасные отходы захоронены рядом с культурно-развлекательным центром в поселке Арамиль

Специалисты ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля» привлечены к проведению надзорных мероприятий. Они определят объем и виды отходов.
Затем прокуратура даст оценку соблюдения требований экологического законодательства об отходах производства и их потребления. Также будет проверена лицензия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и размещении отходов I–IV классов опасности.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, МУП «Пригородная ТК» оштрафована на 150 тысяч рублей за слив сточных вод в Нижнем Тагиле после проверки прокуратуры. Во время эксплуатации канализации они попадали в реку Ежовка. Предприятие обязано устранить нарушения к 15 августа 2021 года.