Опасные отходы захоронены рядом с культурно-развлекательным центром в поселке Арамиль

Опасные отходы захоронены рядом с культурно-развлекательным центром в поселке Арамиль
Опасные отходы захоронены рядом с культурно-развлекательным центром в поселке Арамиль
Сегодня, 11:44Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
По несанкционированному захоронению отходов рядом с загородным культурно-развлекательным центром «Парк Сказов» в поселке Арамиль организована проверка свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Специалисты ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля» привлечены к проведению надзорных мероприятий. Они определят объем и виды отходов.

Затем прокуратура даст оценку соблюдения требований экологического законодательства об отходах производства и их потребления. Также будет проверена лицензия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и размещении отходов I–IV классов опасности.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, МУП «Пригородная ТК» оштрафована на 150 тысяч рублей за слив сточных вод в Нижнем Тагиле после проверки прокуратуры. Во время эксплуатации канализации они попадали в реку Ежовка. Предприятие обязано устранить нарушения к 15 августа 2021 года.

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