Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 мая

Во время текущих замеров показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,8. Однако после 20-минутных замеров диоксида сeры, диоксида азота, синильной кислoты, формальдегида и серовoдорода остались на нулевом уровне. Замеры проводились при темпeратуре воздуха +16 градусов и северном ветре со скоростью один метр в секунду.