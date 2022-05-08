Тысячи мертвых рыб прибило к берегу Чусовского озера в Екатеринбурге

Чусовское озеро находится на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга. Часть мертвой рыбы выбросило на берег, а часть всплыла на поверхность воды. Причиной массовой гибели мог стать недостаток кислорода из-за затяжного таяния льда, сообщает департамент ветеринарии Свердловской области.
Необходимо, чтобы по этому случаю Роспотребнадзор провел проверку, считает тагильский эколог-общественник Андрей Волегов.
Скорее всего да, недостаток кислорода. Но в следствие чего? Говорить и предполагать можно, но объективная картина будет только после результатов анализа умершей рыбы и воды в озере, рассказал Андрей Волегов редакции TagilCity.ru.
Напомним, жительница Каменска-Уральского сообщила о массовом море рыбы в озере Шаблиш. На берегу и воде сотни мертвых особей.