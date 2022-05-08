Тысячи мертвых рыб прибило к берегу Чусовского озера в Екатеринбурге

Тысячи мертвых рыб прибило к берегу Чусовского озера в Екатеринбурге
Тысячи мертвых рыб прибило к берегу Чусовского озера в Екатеринбурге
Сегодня, 21:19Здоровье и экологияФото: 1MI
О массовой гибели рыб на берегу Чусовского озера сообщили жители Екатеринбурга.

Чусовское озеро находится на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга. Часть мертвой рыбы выбросило на берег, а часть всплыла на поверхность воды. Причиной массовой гибели мог стать недостаток кислорода из-за затяжного таяния льда, сообщает департамент ветеринарии Свердловской области.

Необходимо, чтобы по этому случаю Роспотребнадзор провел проверку, считает тагильский эколог-общественник Андрей Волегов.

Скорее всего да, недостаток кислорода. Но в следствие чего? Говорить и предполагать можно, но объективная картина будет только после результатов анализа умершей рыбы и воды в озере, рассказал Андрей Волегов редакции TagilCity.ru.

Напомним, жительница Каменска-Уральского сообщила о массовом море рыбы в озере Шаблиш. На берегу и воде сотни мертвых особей.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНовости УрФО
Материалы по теме:
экологиярыбаозероЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы