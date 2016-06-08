Это важно знать! Тагильские спасатели рассказали школьникам о безопасности летом (ФОТО)
8 июня 2016, 12:15Здоровье и экология
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Сейчас в Нижнем Тагиле активно работают лагеря дневного пребывания. Так, в некоторых из них накануне прошли «Часы безопасности».
Сюжеты: Нижний Тагил
Методист МБУ «Центр защиты населения» побывала в школах №65 и №66. Специалист разобрала с ребятами все опасные моменты, которые могут подстерегать их в лесу (клещи, пожары, дикие животные, гроза, ядовитые грибы и ягоды, потеря ориентации и другие) и на водоемах (змеи, купания в неположенных местах).
Для наглядности детям показали обучающие фильмы на данную тематику. Теперь ребята знают основные приемы самоспасения при различных чрезвычайных ситуациях.
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Фото с сайта МБУ «Центр защиты населения и территории г.Нижний Тагил»
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