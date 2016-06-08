Это важно знать! Тагильские спасатели рассказали школьникам о безопасности летом (ФОТО)

Методист МБУ «Центр защиты населения» побывала в школах №65 и №66. Специалист разобрала с ребятами все опасные моменты, которые могут подстерегать их в лесу (клещи, пожары, дикие животные, гроза, ядовитые грибы и ягоды, потеря ориентации и другие) и на водоемах (змеи, купания в неположенных местах).