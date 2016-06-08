На территории Свердловской области обнаружены места производства поддельной алкогольной продукции (ФОТО)

Было осмотрено помещение, где происходил розлив поддельных алкогольных напитков. В ангаре, где располагался такой цех, обнаружено около 7 тысяч пустых бутылок, более 30 тысяч этикеток различных акцизных марок алкоголя.

В этот же день обнаружен другой склад контрафактной готовой алкогольной продукции. Здесь находились бутылки с наклейками, в том числе и дорогостоящих марок алкоголя. Было изъято 6 тысяч бутылок, уже приготовленных к реализации.

Вся продукция была изъята Управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО и доставлена на специальные склады. Будет проведена экспертиза продукции, в дальнейшем будет принято процессуальное решение по статьям: 171.1 и 238 УК РФ, предусматривающих наказание за производство, хранение, приобретение и сбыт товаров, не имеющих маркировки и не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области