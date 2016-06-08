На территории Свердловской области обнаружены места производства поддельной алкогольной продукции (ФОТО)
3 июня Управление ФСБ России провела ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были задержаны лица, организовавшие производство и сбыт контрафактной алкогольной продукции в ХМАО и Свердловской области. Ими оказались 27-летний выходец из Азербайджана и две жительницы Свердловской области 30 и 41 года.
Было осмотрено помещение, где происходил розлив поддельных алкогольных напитков. В ангаре, где располагался такой цех, обнаружено около 7 тысяч пустых бутылок, более 30 тысяч этикеток различных акцизных марок алкоголя.
В этот же день обнаружен другой склад контрафактной готовой алкогольной продукции. Здесь находились бутылки с наклейками, в том числе и дорогостоящих марок алкоголя. Было изъято 6 тысяч бутылок, уже приготовленных к реализации.
Вся продукция была изъята Управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО и доставлена на специальные склады. Будет проведена экспертиза продукции, в дальнейшем будет принято процессуальное решение по статьям: 171.1 и 238 УК РФ, предусматривающих наказание за производство, хранение, приобретение и сбыт товаров, не имеющих маркировки и не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
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