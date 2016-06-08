В Нижнем Тагиле прошел град: синоптики обещают 2 дня непогоды (ВИДЕО)

Как прогнозируют синоптики, по всей Свердловской области пройдут сильные дожди и грозы. Ожидается и такое погодное явление, как крупный град.

Как сообщают в редакцию TagilCity.ru тагильчане, в Нижнем Тагиле уже прошел град. Эти осадки были замечены во время грозы в центральной части города. Очевидцы сообщают и о граде в поселке Черноисточинск.

Видео со стороны офисных помещений на ул. Ленина

Шквалистые усиления ветра возможны до 20-25 м/с. В связи с этим специалисты предупреждают об ухудшении дорожных условий, а также о возможных повреждениях кровли зданий, повале деревьев, обрыве воздушных сетевых линий и других неполадках. Строительные работы, особенно на кранах, рекомендовано прекратить. Также специалистами, которые обслуживают гидросооружения Свердловской области, будет вестись работа по пропуску дождевого паводка.