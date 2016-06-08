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В Нижнем Тагиле прошел град: синоптики обещают 2 дня непогоды (ВИДЕО)
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В Нижнем Тагиле прошел град: синоптики обещают 2 дня непогоды (ВИДЕО)

8 июня 2016, 17:50Здоровье и экология
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