Яблоки раздора: под Екатеринбургом уничтожили более 2 тонн санкционных фруктов
8 июня 2016, 16:40Здоровье и экология
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Партию вызвавших подозрение яблок обнаружили сотрудники Россельхознадзора в ходе совместного рейда с таможенниками. Проверка проводилась в распределительном центре одной из крупных торговых сетей Екатеринбурга.
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В документах, предоставленных организацией на фрукты, содержались некоторые неточности: в таможенной декларации плоды заявлены как яблоки сорта «Фуджи» урожая 2016 года, однако экспертиза эту информацию не подтвердила. В ходе дальнейшей проверки удалось установить, что фрукты поступили в организацию по крайне запутанной логистической схеме, разобравшись в которой стало ясно, что подозрительная партия яблок – санкционная. Согласно указу президента, было принято решение уничтожить данную продукцию.
По информации Россельхознадзора, 6 июня всю партию фруктов в количестве 2,3 тонн подвергли денатурированию (смешиванию с землей) на полигоне вблизи поселка Красный.
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