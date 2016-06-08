Яблоки раздора: под Екатеринбургом уничтожили более 2 тонн санкционных фруктов

В документах, предоставленных организацией на фрукты, содержались некоторые неточности: в таможенной декларации плоды заявлены как яблоки сорта «Фуджи» урожая 2016 года, однако экспертиза эту информацию не подтвердила. В ходе дальнейшей проверки удалось установить, что фрукты поступили в организацию по крайне запутанной логистической схеме, разобравшись в которой стало ясно, что подозрительная партия яблок – санкционная. Согласно указу президента, было принято решение уничтожить данную продукцию.