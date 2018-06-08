Кричала от боли: пациентке в больнице Каменска-Уральского прокололи кишечник

Женщине сделали операцию по удалению острого аппендицита лапароскопическим методом. Операция проходила под видеонаблюдением.

Как только пациентка пришла в себя после наркоза, ее начали мучить острые боли. Женщина кричала от боли. На жалобы женщины и на увеличившийся живот врачи не реагировали.

Пациентка позвонила родителям.

Мы с мужем тут же приехали в больницу. Я начала требовать, кричать, чтобы моей дочери помогли. Врач меня начал убеждать: наверно, она просто боль не умеет терпеть. Начали приводить дочь в чувство нашатырем, а она все равно теряла сознание. Наконец увезли куда-то на обследование вспоминает мама женщины.

Пациентку снова прооперировали. Выяснилось, что у нее была проколота тонкая кишка и начался перитонит.

После выхода из больницы молодая женщина с двумя детьми не сможет выйти на работу в течение шести месяцев.

Женщина обратилась в суд для получения денежной компенсации. Страховая компания подтверждает, что помощь не была оказана своевременно и это повлекло за собой такие последствия.

В больнице Каменска-Уральского отказались прокомментировать ситуацию до окончания судебного разбирательства, сообщает Е1.ru.