В Нижнем Тагиле число зараженных коронавирусом достигло 300 человек

В общей сложности заболевание с начала пандемии подтверждено у 300 человек.

Кроме Нижнего Тагила, пациенты с коронавирусом выявлены еще в. населенных пунктах Свердловской области. Больше всего зараженных выявлено в Екатеринбурге. Там подтверждено 203 случая. Общее количество заболевших в регионе достигло 7668 человек, из них выздоровели. пациентов, 43 — скончались.