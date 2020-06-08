В Нижнем Тагиле число зараженных коронавирусом достигло 300 человек
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле число зараженных коронавирусом за сутки выросло на девять человек. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В общей сложности заболевание с начала пандемии подтверждено у 300 человек.
Кроме Нижнего Тагила, пациенты с коронавирусом выявлены еще в. населенных пунктах Свердловской области. Больше всего зараженных выявлено в Екатеринбурге. Там подтверждено 203 случая. Общее количество заболевших в регионе достигло 7668 человек, из них выздоровели. пациентов, 43 — скончались.
Напомним, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлен до сегодняшнего дня, 8 июня. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что в этот день будет принято решение о продлении или снятии ограничений.
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