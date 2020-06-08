В Нижнем Тагиле госпиталь им. Тетюхина впервые получит федеральные квоты на операции

Об этом изданию рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Там отметили, что операции будут проводиться за счет средств федерального бюджета.

Пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков рассказал, что областные квоты госпиталь получает каждый год. Однако впервые этой медицинской организации выделены федеральные квоты. Соответственно, теперь она может привлекать для лечения не только жителей Свердловской области, но и других регионов. Уже даны соответствующие поручения медучреждениям.