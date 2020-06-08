В Нижнем Тагиле госпиталь им. Тетюхина впервые получит федеральные квоты на операции
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. Владислава Тетюхина получил 1300 квот на эндопротезирование крупных суставов в 2020 году, сообщает АН «Между строк».
Об этом изданию рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Там отметили, что операции будут проводиться за счет средств федерального бюджета.
Пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков рассказал, что областные квоты госпиталь получает каждый год. Однако впервые этой медицинской организации выделены федеральные квоты. Соответственно, теперь она может привлекать для лечения не только жителей Свердловской области, но и других регионов. Уже даны соответствующие поручения медучреждениям.
Руководство госпиталя добивалось больше пяти лет, чтобы им по госзаказу были выделены квоты. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также региональный Минздрав обращались к федеральным властям с просьбой внести изменения в законодательство, позволяющие получать квоты частным медучреждениям.