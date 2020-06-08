В Нижнем Тагиле начали делать тесты на антитела к коронавирусу
Сегодня, 21:28Здоровье и экологияФото: «Тагил-ТВ»
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В Нижнем Тагиле в горбольнице № 4 и инфекционной больнице начали делать тесты на анализы на антитела к коронавирусу, сообщает «Тагил-ТВ».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Для того, чтобы сделать анализ у пациента берут не мазок со слизистой, а кровь из вены. Затем с помощью тест-кассеты врачи смотрят на изменения — появление одной или двух полосок на тесте. Точность такого анализа около 80%. Наличие антител, по словам врачей, говорит о том, что человек не заболеет коронавирусом в тяжелой форме. Тесты будут проводить у тех, кто наиболее подвержен риску заражения.
В лабораторию пришло около тысячи тестов, столько же в инфекционную больницу города. Это благотворительная помощь от гендиректора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.
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