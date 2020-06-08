В Нижнем Тагиле начали делать тесты на антитела к коронавирусу

Для того, чтобы сделать анализ у пациента берут не мазок со слизистой, а кровь из вены. Затем с помощью тест-кассеты врачи смотрят на изменения — появление одной или двух полосок на тесте. Точность такого анализа около 80%. Наличие антител, по словам врачей, говорит о том, что человек не заболеет коронавирусом в тяжелой форме. Тесты будут проводить у тех, кто наиболее подвержен риску заражения.