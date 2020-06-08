В России за сутки подтверждено почти девять тысяч случаев заболевания коронавирусом

Общее количество заболевших на 8 июня составляет 476 658 человек.

Число выздоровевших в стране от коронавируса увеличилось до 230 688 человек. Так, за сутки по выздоровлению из больниц выписано 3957 пациентов.

Кроме того, число летальных случаев выросло до 5971 человек, из них 127 подтверждено за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора под наблюдением продолжает оставаться 320 тысяч россиян.