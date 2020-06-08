В России за сутки подтверждено почти девять тысяч случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 12:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за прошедшие сутки подтверждено 8985 случаев заражения коронавирусом, из них у 3293 человек болезнь протекает без выраженных симптомов. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество заболевших на 8 июня составляет 476 658 человек.
Число выздоровевших в стране от коронавируса увеличилось до 230 688 человек. Так, за сутки по выздоровлению из больниц выписано 3957 пациентов.
Кроме того, число летальных случаев выросло до 5971 человек, из них 127 подтверждено за последние сутки.
По данным Роспотребнадзора под наблюдением продолжает оставаться 320 тысяч россиян.
Ранее стало известно о том, что в России зарегистрирован второй препарат, предназначенный для лечения осложнений коронавируса.
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