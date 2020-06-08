В Свердловской области признаны пригодными для купания только два водоема

Об это рассказал эксперт Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер. Это озеро Щучье в Тавдинском городском округе и один пляж в Екатеринбурге на восточном берегу Шарташа.

По словам эксперта, обычно обследование проходит сам пляж, его оборудование и состояние. Кроме того, берется проба воды. При этом работы выполняются только по заявлению, то есть если администрация города или владелец частной базы делает запрос.