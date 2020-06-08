В Свердловской области признаны пригодными для купания только два водоема
Сегодня, 15:11Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области безопасными для купания признаны только два водоема, сообщает E1.
Об это рассказал эксперт Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер. Это озеро Щучье в Тавдинском городском округе и один пляж в Екатеринбурге на восточном берегу Шарташа.
По словам эксперта, обычно обследование проходит сам пляж, его оборудование и состояние. Кроме того, берется проба воды. При этом работы выполняются только по заявлению, то есть если администрация города или владелец частной базы делает запрос.
При этом, в Роспотребнадзоре напоминают, что массовый отдых на данный момент из-за действующего режима самоизоляции под запретом, а на пляжах должны быть установлены щиты, напоминающие о соблюдении социальной дистанции.
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