В Свердловской области за сутки ещё у 249 человек подтвержден коронавирус

Заболевание подтверждено у жителей 16 населенных пунктов, но наибольшее число случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Там положительный диагноз поставлен 203 пациентам.

В общей сложности коронавирусом с начала пандемии заразились 7668 человек.

При этом из больниц за сутки выписано 34 человека, а общее число выздоровевших составило 3273 человека.

Отмечается, что 651 пациент находится в состоянии средней тяжести, еще 85 человек — в тяжелом, из них 33 человека подключены к аппаратам ИВЛ.