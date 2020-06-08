В Свердловской области за сутки ещё у 249 человек подтвержден коронавирус
Сегодня, 12:53Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба региона, за сутки с 7 по 8 июня было зарегистрировано 249 новых случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Заболевание подтверждено у жителей 16 населенных пунктов, но наибольшее число случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Там положительный диагноз поставлен 203 пациентам.
В общей сложности коронавирусом с начала пандемии заразились 7668 человек.
При этом из больниц за сутки выписано 34 человека, а общее число выздоровевших составило 3273 человека.
Отмечается, что 651 пациент находится в состоянии средней тяжести, еще 85 человек — в тяжелом, из них 33 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Кроме того, в регионе подтверждено ещё два летальных случая. Общее количество скончавшихся составляет 43 человека.
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