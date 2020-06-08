Восемь дней подряд на Урале регистрируют по два летальных случая коронавируса

Всего в Свердловской области за сутки зарегистрировано 249 новых случаев заболевания коронавирусом. Так, общее число заболевших составляет 7668 человек. Из них выздоровели 3273 пациента. 85 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 651 состояние расценивается как средней тяжести.