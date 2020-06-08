Жители Нижнего Тагила пожаловались на оранжевое облако «из выбросов»

Приходится наблюдать такое черно-оранжевое небо над Нижним Тагилом в последние месяцы особенно. В 2019 году в Нижнем Тагиле приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха, определяющими значение ИЗА, были бенз (а)пирен и формальдегид — доли вклада в значение ИЗА составили 29%. По сравнению с 2018 годом, существенно возросла доля вклада единичного индекса бенз (а)пирена — с 17% в 2018 году до 29% в 2019 году, рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.

Сегодня на неприятный запах и дымку жалуются жители нескольких районов города. По словам тагильчан, это влияет и на состояние здоровья.

Район мебельной фабрики. Выбросы идут — жуть просто! Дымка стоит, и запах просто ужасный! пожаловалась одна из жительниц Нижнего Тагила.

Еще одна девушка рассказала, что каждый раз, выходя на улицу, у нее начинает свербить в носу и начинается чихание, хотя никакой аллергии она не имеет.

Я вообще в магазин вышла, домой зашла, чихаю, на балкон вышла — опять зачихала, сообщила TagilCity.ru жительница города.

Некоторые жители города рассказывают о першении в горле, когда в небе появляется оранжевая дымка.

Уже два дня першит в горле, заметила, что, как только эта оранжевая дымка появляется, сразу неприятные ощущения в носоглотке, рассказала TagilCity.ru тагильчанка.

Еще одна местная жительница прислала TagilCity.ru фото неба над городом.

В ФГБУ «Уральское УГМС» TagilCity.ru рассказали, что пробы воздуха были отобраны в субботу и отправлены на исследование.