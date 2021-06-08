Ремонт первичного отстойника очистных сооружений пройдет в поселке Уралец

Ремонт первичного отстойника очистных сооружений пройдет в поселке Уралец
Ремонт первичного отстойника очистных сооружений пройдет в поселке Уралец
Сегодня, 14:39Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В поселке Уралец под Нижним Тагилом отремонтируют первичный отстойник на очистных сооружениях.

Заказчиком выступает МУП «Горэнерго-НТ». Начальная цена контракта составляет 260,9 тысячи рублей.

Используемые материалы для ремонта должны быть произведены не ранее 2021 года. Работы нужно проводить поэтапно после согласования с руководством эксплуатации тепловых сетей. Подрядчику необходимо организовать фото- и видеосъемку, а после завершения работ вывезти мусор и благоустроить территорию.

Согласно документации, подрядчик должен демонтировать деревянные щиты над отстойником и изготовить новые. Затем их нужно обработать антисептиком в два слоя. Также необходимо очистить лоток от бетонолома и провести другие работы.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2021 года. Гарантия на работы составляет 24 месяца. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 июня текущего года.

Напомним, отстойник для донных отложений из Черноисточинского пруда строится под Нижним Тагилом. Работы планируется завершить в августе 2021 года, подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». Площадка занимает площадь около семи гектар. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология», на них выделено 450 миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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