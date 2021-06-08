Ремонт первичного отстойника очистных сооружений пройдет в поселке Уралец

Используемые материалы для ремонта должны быть произведены не ранее 2021 года. Работы нужно проводить поэтапно после согласования с руководством эксплуатации тепловых сетей. Подрядчику необходимо организовать фото- и видеосъемку, а после завершения работ вывезти мусор и благоустроить территорию.