Свыше сотни деревьев будут вырублены на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог

Администрация Нижнего Тагила постановила выдать разрешение на проведение работ по вырубке 15 тополей, 20 кленов, 5 берез, 55 яблонь, 3 рябин и 6 кустарников карагана древовидного вдоль дорог по улице Октябрьской Революции и улице Циолковского (с путепроводом через железнодорожные пути по Циолковского).