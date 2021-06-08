Свыше сотни деревьев будут вырублены на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог

Администрация Нижнего Тагила постановила выдать разрешение на проведение работ по вырубке 15 тополей, 20 кленов, 5 берез, 55 яблонь, 3 рябин и 6 кустарников карагана древовидного вдоль дорог по улице Октябрьской Революции и улице Циолковского (с путепроводом через железнодорожные пути по Циолковского).
Согласно постановлению администрации, заниматься «сносом зеленых насаждений» будет «Служба заказчика городского хозяйства». Деревья должны быть вырублены до 15 августа.
Напомним, в апреле руководитель подрядных работ Владимир Останин рассказал TagilCity.ru, как будет выглядеть мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле после реконструкции.