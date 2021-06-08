Свыше сотни деревьев будут вырублены на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог

Свыше сотни деревьев будут вырублены на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог
Свыше сотни деревьев будут вырублены на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог
Сегодня, 21:04Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Для реконструкции автомобильных дорог свыше сотни деревьев будет вырублено в Нижнем Тагиле до середины августа.

Администрация Нижнего Тагила постановила выдать разрешение на проведение работ по вырубке 15 тополей, 20 кленов, 5 берез, 55 яблонь, 3 рябин и 6 кустарников карагана древовидного вдоль дорог по улице Октябрьской Революции и улице Циолковского (с путепроводом через железнодорожные пути по Циолковского).

Согласно постановлению администрации, заниматься «сносом зеленых насаждений» будет «Служба заказчика городского хозяйства». Деревья должны быть вырублены до 15 августа.

Напомним, в апреле руководитель подрядных работ Владимир Останин рассказал TagilCity.ru, как будет выглядеть мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле после реконструкции.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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