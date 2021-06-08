Убрать тополя ради борьбы с пожарами предложили депутаты Екатеринбурга

В письме депутаты хотят предложить разработать муниципальную программу, либо включить в существующие программы по благоустройству замену тополей на другие деревья. Также в каждом районе города должны быть высажены особые деревья. Планируется предложить не высаживать тополя в строящихся микрорайонах Екатеринбурга.
Причиной инициативы стал пух, который поджигают жители города. За одни сутки в Екатеринбурге произошло 250 пожаров.
Напомним, в Екатеринбурге разыскиваются молодые люди, которые специально подожгли пух. Из-за этого сгорел автомобиль, припаркованный рядом. Юноша и девушка попали на записи камер видеонаблюдения, их личности устанавливает полиция.