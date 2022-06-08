Сильный ветер, ливни и грозы сохранятся в Нижнем Тагиле еще на день

Ливни в горах, переходящие в шторм, могут спровоцировать подтопления и паводки. Аварийные службы приведены готовность в связи с риском происшествий на объектах ЖКХ и ТЭК. А вот пожарная опасность в лесах в районе Нижнего Тагила практически отсутствует, как и по всему региону, сообщает ЕДДС администрации Нижнего Тагила.