Сильный ветер, ливни и грозы сохранятся в Нижнем Тагиле еще на день

Сильный ветер, ливни и грозы сохранятся в Нижнем Тагиле еще на день
Сильный ветер, ливни и грозы сохранятся в Нижнем Тагиле еще на день
Сегодня, 17:28Здоровье и экологияРинат КамалиевФото: 1MI
Сильный ветер с грозами ожидается ночью 9 июня в Горнозаводском управленческом округе с центром в Нижнем Тагиле.

В целом на четверг 9 июня прогнозируются легкая облачность с прояснениями и небольшие дожди, т.е. погода прояснится по сравнению со вторником и средой. Однако ночью в горной местности возможен сильный порывистый ветер с грозой. Температура днем будет доходить до 18 градусов, ночью опускаться до восьми.

Ливни в горах, переходящие в шторм, могут спровоцировать подтопления и паводки. Аварийные службы приведены готовность в связи с риском происшествий на объектах ЖКХ и ТЭК. А вот пожарная опасность в лесах в районе Нижнего Тагила практически отсутствует, как и по всему региону, сообщает ЕДДС администрации Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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