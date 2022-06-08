Пробы почвы отобраны после слива фекалий в реку Лая агрокомплексом «Горноуральский»

Пробы почвы отобраны после слива фекалий в реку Лая агрокомплексом «Горноуральский»
Пробы почвы отобраны после слива фекалий в реку Лая агрокомплексом «Горноуральский»
Сегодня, 15:19Здоровье и экологияЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
Пробы почвы для анализов отобрали специалисты природоохранной прокуратуры в поселке Горноуральский после публикации TagilCity.ru о сливе фекалий в реку Лайка местным агрокомплексом.

В природоохранной прокуратуре отметили, что в 2022 году к ним не поступали жалобы по факту слива отходов в реку.

19 мая совместно со специалистами Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области были отобраны 30 проб и образцов земель, подвергшихся загрязнению, для определения размера причиненного вреда, рассказал редакции TagilCity.ru нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.

Он отметил, что решение о дополнительных мерах прокурорского реагирования будет принято после получения результатов лабораторных испытаний.

Кроме, того копия публикации TagilCity.ru направлена для рассмотрения в Росприроднадзор. Результаты проверки экологического надзора поставлены на контроль.

Напомним, в начале мая жители поселка Горноуральский на улице Логовая обнаружили зловонный ручей с фекальным запахом, который стекал через поля из местного агрокомплекса в реку Лайка. По их словам, слив отходов с предприятия происходит уже не первый раз.

Сюжеты:
ЭксклюзивГГО и пригородНижний Тагил
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экологияагрокомплексНижний ТагилГорноуральский городской округ#3
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