Пробы почвы отобраны после слива фекалий в реку Лая агрокомплексом «Горноуральский»

Напомним, в начале мая жители поселка Горноуральский на улице Логовая обнаружили зловонный ручей с фекальным запахом, который стекал через поля из местного агрокомплекса в реку Лайка. По их словам, слив отходов с предприятия происходит уже не первый раз.