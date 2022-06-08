Тагильский мальчик в хосписе общается с помощью современных технологий

Тагильский мальчик в хосписе общается с помощью современных технологий
Тагильский мальчик в хосписе общается с помощью современных технологий
Сегодня, 16:06Здоровье и экологияРинат КамалиевФото: 1MI
Тяжело раненый в начале весны младшеклассник из Нижнего Тагила использует современные разработки для коммуникации в екатеринбургском хосписе.

Ребенок тяжело травмировался во время прогулки. Мальчик вскарабкался на пристройку здания на улице Бобкова и рухнул оттуда в сугроб. Пострадавшего ребенка прооперировали в Екатеринбурге. Жизнь ему спасли, однако процесс возвращения к нормальной жизни после столь серьезных травм нелегок.

Мальчик сейчас восстанавливается в детском хосписе уральской столицы. Даже обычное общение ему дается с трудом. Упрощает процесс общения использования прибора айтрекер, он же - окулограф. Устройство отслеживает движение глаз ребенка по монитору, позволяя выбрать ту или иную фразу.

Купить айтрекер хоспису помогла благотворительная организация «Дети России», сообщают «Вести Урал» со ссылкой на начальника отдела паллиативной медицинской помощи детям ОДКБ Елену Сапего.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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