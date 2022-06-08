Тагильский мальчик в хосписе общается с помощью современных технологий

Ребенок тяжело травмировался во время прогулки. Мальчик вскарабкался на пристройку здания на улице Бобкова и рухнул оттуда в сугроб. Пострадавшего ребенка прооперировали в Екатеринбурге. Жизнь ему спасли, однако процесс возвращения к нормальной жизни после столь серьезных травм нелегок.