За смерть дочери мать пытается отсудить у Каменск-Уральской больницы компенсацию морального вреда

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в течение почти двух недель, с 3 по 18 апреля 2013 года, несовершеннолетняя жительница Каменска-Уральского проходила лечение в инфекционном отделении городской больницы с диагнозом сальмонеллез группы «Д» желудочно-кишечной формы. 18 апреля 2013 года девочка скончалась. Согласно результатам произведенной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти юной пациентки послужило заболевание острый миокардит (поражение сердечной мышцы, чаще всего носящее воспалительный характер), не выявленное во время лечения.

Мать погибшей девочки подала иск в Синарский районный суд города Каменска-Уральского требуя обязать медицинское учреждение выплатить ей компенсацию морального вреда, полученного в результате гибели дочери. Суд оставил исковые требования женщины без удовлетворения.

Данное решение жительница Каменска-Уральского при содействии прокурора города оспорила в Судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда в декабре 2015 года. Однако ей вновь было отказано. Отказ был мотивирован отсутствием причинно-следственной связи между действиями врачей и наступлением смерти девочки. После чего кассационное представление по данному делу в Президиум Свердловского областного суда направил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Свою позицию в процессе обжалования принятых судебных решений прокурор Свердловской области обосновал наличием дефектов в оказанной ребенку медицинской помощи, отсутствием необходимой диагностики, которая предусмотрена Стандартами оказания медицинской помощи, а также противоречием в выводах экспертов, которые не были устранены.

Сергей Охлопков добился удовлетворения своего кассационного представления, в результате чего принятые ранее по данному делу судебные решения отменены, а само дело вновь направлено на рассмотрение Синарского районного суда города Каменска-Уральского, но при другом составе судей. Сотрудники прокуратуры примут участие в ходе нового рассмотрения дела.