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За смерть дочери мать пытается отсудить у Каменск-Уральской больницы компенсацию морального вреда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За смерть дочери мать пытается отсудить у Каменск-Уральской больницы компенсацию морального вреда

8 июля 2016, 12:40Здоровье и экология
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