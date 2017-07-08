Неблагоприятные погодные условия продержатся в Нижнем Тагиле в течение выходных
8 июля 2017, 08:45Здоровье и экология
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С вечера 7 июля в Нижнем Тагиле были объявлены метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отмена предупреждения запланирована на вечер 9 июля, передает администрация города.
В ЕДДС отметили, что НМУ – первой степени опасности.
Вообще, в выходные в Нижнем Тагиле ожидается потепление, однако высока вероятность дождя. Кроме того, на небе будет достаточно облачно.
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