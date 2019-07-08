Потепление и небольшие дожди обещают тагильчанам синоптики на этой неделе

В понедельник днем воздух прогреется до +18 градусов, дождь, ветер до 14 метров в секунду.

Во вторник, 9 июля, днем ожидается до +22 градусов, без осадков, ветер — до 10 метров в секунду. В ночные часы синоптики обещают +11 градусов.

В среду ожидаются небольшие дожди и грозы. Днем — до +25 градусов, ночью +14.