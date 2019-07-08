Потепление и небольшие дожди обещают тагильчанам синоптики на этой неделе
Сегодня, 08:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным Гисметео, жителей Нижнего Тагила на этой неделе ждет потепление.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник днем воздух прогреется до +18 градусов, дождь, ветер до 14 метров в секунду.
Во вторник, 9 июля, днем ожидается до +22 градусов, без осадков, ветер — до 10 метров в секунду. В ночные часы синоптики обещают +11 градусов.
В среду ожидаются небольшие дожди и грозы. Днем — до +25 градусов, ночью +14.
В четверг в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки +24 градуса, кратковременные дожди. Ветер — до 7 метров в секунду. Ночью +16 градусов.
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