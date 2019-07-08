«Швабе» обновит инфраструктуру двух свердловских больниц
Свердловская область в рамках выставки «Иннопром» подписала с холдингом «Швабе» соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, сообщает департамент информполитики региона.
Соглашение заключили глава региона Евгений Куйвашев и гендиректор «Швабе» Алексей Патрикеев. Согласно договору, холдинг до 2023 года обновит инфраструктуру двух медучреждений области. Проект потребует не менее 15 млрд рублей инвестиций.
Холдинг построит операционный блок с отделением анестезиологии и реанимации на базе Свердловской областной клинической больницы и приемно-диагностический корпус Областной детской клинической больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на «Швабе».
Патрикеев отметил, что холдинг обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации данного проекта.
Развитие здравоохранения — одно из приоритетных направлений, в рамках которого мы работаем, решая задачу повышения качества жизни и благополучия жителей Свердловской области, сказал Куйвашев.
Напомним, сегодня, 8 июля, в Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка «Иннопром-2019», тема которой «Цифровое производство: интегрированные решения». Страной-партнером мероприятия стала Турция.