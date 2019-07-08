«Швабе» обновит инфраструктуру двух свердловских больниц

Соглашение заключили глава региона Евгений Куйвашев и гендиректор «Швабе» Алексей Патрикеев. Согласно договору, холдинг до 2023 года обновит инфраструктуру двух медучреждений области. Проект потребует не менее 15 млрд рублей инвестиций.

Холдинг построит операционный блок с отделением анестезиологии и реанимации на базе Свердловской областной клинической больницы и приемно-диагностический корпус Областной детской клинической больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на «Швабе».

Патрикеев отметил, что холдинг обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации данного проекта.

Развитие здравоохранения — одно из приоритетных направлений, в рамках которого мы работаем, решая задачу повышения качества жизни и благополучия жителей Свердловской области, сказал Куйвашев.