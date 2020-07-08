Черноисточинский пруд снова покрылся пленкой из сине-зеленых водорослей

Тут всё просто: когда приходят жара и есть перепад температур, то сине-зелёные водоросли начинают себя проявлять — при жаре выходить на поверхность и размножаться, когда наступает холод сине-зелёные уходят с поверхности воды ко дну водоема, то есть вот это жара, которая пришла, именно она и способствует проявлению сине-зеленых водорослей — это, на мой взгляд, естественный и нормальный процесс, рассказал он TagilCity.ru.