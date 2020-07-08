Черноисточинский пруд снова покрылся пленкой из сине-зеленых водорослей
Черноисточинский пруд, являющийся для жителей поселка и Нижнего Тагила источником питьевой воды, начал цвести. Фотографии пруда разместил на своей странице во «Вконтакте» экологический активист Рамиль Хакимов.
На фото видно, что поверхность воды около берега затянута зелеными водорослями.
Как рассказал TagilCity.ru общественник и эколог Андрей Волегов, он считает, что это нормальный процесс.
Тут всё просто: когда приходят жара и есть перепад температур, то сине-зелёные водоросли начинают себя проявлять — при жаре выходить на поверхность и размножаться, когда наступает холод сине-зелёные уходят с поверхности воды ко дну водоема, то есть вот это жара, которая пришла, именно она и способствует проявлению сине-зеленых водорослей — это, на мой взгляд, естественный и нормальный процесс, рассказал он TagilCity.ru.
Ранее Андрей Волегов направил в Министерство природных ресурсов, а также иные ведомства, в том числе и прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, письмо с просьбой проверить Верхний прудок, принадлежащий ЕВРАЗу. По словам эколога на дне прудка оседают свинцовые пули из-за расположенного рядом стрельбища. Из него через Ушаковскую скважину вода попадает в Черноисточинский пруд.