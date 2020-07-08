Евгений Куйвашев сообщил о начале работы мобильного комплекса в «Екатеринбург-ЭКСПО»

Всего в комплексе установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19. Также там смогут получить лечение люди с коронавирусом средней степени тяжести. Таким образом мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме, написал губернатор.

Он отметил, что комплекс подключен к кислородному концентратору «Провито 1000». В помещениях работает автономная система электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Возле каждой койки есть возможность подключения кислорода и медоборудования, например, аппаратов ИВЛ. Кроме того, в комплексе будет работать телемедицинская установка, чтобы пациенты могли получить дистанционную консультацию от профильных специалистов. После завершения пандемии комплекс будет перемещен на территорию Центра медицинских катастроф и будет использоваться в качестве резервного госпиталя.