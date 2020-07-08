В Екатеринбурге пациентов с COVID-19 больше не будут возить на КТ на скорой помощи

Данное решение позволило в первый же день разгрузить работу скорых на 7%.

По словам главного врача станции скорой помощи Игоря Пушкарева, каждый день почти 10% выездов бригад совершаются из-за необоснованных вызовов, когда человеку не нужна экстренная помощь, но он требует приехать именно скорую помощь. Еще немало вызовов составляют повторные звонки.

В связи с этим было решено доставлять пациентов на исследования на автомобилях транспортных предприятий, автотранспорте медучреждений и даже такси, в отдельных случаях.

Отмечается, что подобным методом перевозка будет осуществляться только для тех, у кого температура ниже 38 градусов в течение трех дней, а также содержание кислорода в крови меньше 95% и высокая частота дыхания, то есть одышка. Кроме того, на КТ будут направлять пациентов старше 35 лет.