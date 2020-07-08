В Свердловской области зарегистрировано еще три летальных случая коронавируса
Сегодня, 14:15Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За прошедшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано три летальных случая коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности новая инфекция стала причиной смерти 141 уральца.
Напомним, что всего по региону было зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области насчитывается 14 792 случая заражения.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 13 июля.
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