Второй свердловский министр заболел коронавирусом
Сегодня, 21:21Здоровье и экологияФото: Информационный портал Свердловской области
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Руководитель департамента Свердловской области по контролю и борьбе с коррупцией Ильхам Ширалиев заболел коронавирусом. Она находится на самоизоляции дома, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Чиновник рассказал, что тест дал положительный результат и он ушел на самоизоляцию, поскольку не имеется серьёзных симптомов заболевания, требующих госпитализации.
Изданию стало известно, что Ширалиев в последние недели занимался курированием вопросов, связанных с голосованием по поправкам в Конституцию. В это время он работал в Верхотурском ГО.
7 июля стали известно, что в больницу № 40 госпитализирован глава министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Дмитрий Дегтярев. Он находился в реанимации, а затем был переведен в инфекционное отделение больницы. Кроме того, на самоизоляции находится вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. У него подозрение на коронавирус.
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