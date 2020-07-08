Второй свердловский министр заболел коронавирусом

Чиновник рассказал, что тест дал положительный результат и он ушел на самоизоляцию, поскольку не имеется серьёзных симптомов заболевания, требующих госпитализации.

Изданию стало известно, что Ширалиев в последние недели занимался курированием вопросов, связанных с голосованием по поправкам в Конституцию. В это время он работал в Верхотурском ГО.