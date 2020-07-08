Жара и смог: свердловчан предупредили о НМУ

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В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге, которое будет действовать до 13 июля, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на УГМС.
Предупреждение об условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ, будет действовать с 20.00 8 июля и продлится до 20.00 13 июля.
Кроме этого, до конца недели в регионе сохранится жаркая погода — температура воздуха в ближайшие несколько дней будет держаться на отметке +30 градусов.
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