Жара и смог: свердловчан предупредили о НМУ

Предупреждение об условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ, будет действовать с 20.00 8 июля и продлится до 20.00 13 июля.

Кроме этого, до конца недели в регионе сохранится жаркая погода — температура воздуха в ближайшие несколько дней будет держаться на отметке +30 градусов.