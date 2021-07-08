Число больных COVID-19 в свердловских больницах выросло в два раза

Согласно данным регионального оперативного штаба, на 27 июня в больницах области находились 2035 пациентов с коронавирусом. Их состояние оценивалось как средней тяжести. По прошествии 10 дней число таких больных выросло до 4012, пишет E1.
По данным издания, уже 44 больницы развернули койки для заболевших. При этом политики и врачи отмечают, что третья волна развивается быстрее, а потому уже на этапе подъема отдано 7,4 тысячи места.
Число зараженных коронавирусом и находящихся в тяжелом состоянии за 10 дней в регионе выросло на 49%. Тех, кто находится в реанимации — на 38%. И еще на 37% увеличилось число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.
По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Сергея Туркова, на данный момент в Екатеринбурге наблюдается сложный период по обеспеченным кислородом койкам, так как растет в этой волне число зависимых от кислорода.