Число больных COVID-19 в свердловских больницах выросло в два раза

Число больных COVID-19 в свердловских больницах выросло в два раза
Число больных COVID-19 в свердловских больницах выросло в два раза
Сегодня, 11:46Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В больницах Свердловской области количество больных, проходящих лечение от COVID-19 в стационарах, выросло в два раза.

Согласно данным регионального оперативного штаба, на 27 июня в больницах области находились 2035 пациентов с коронавирусом. Их состояние оценивалось как средней тяжести. По прошествии 10 дней число таких больных выросло до 4012, пишет E1.

По данным издания, уже 44 больницы развернули койки для заболевших. При этом политики и врачи отмечают, что третья волна развивается быстрее, а потому уже на этапе подъема отдано 7,4 тысячи места.

Число зараженных коронавирусом и находящихся в тяжелом состоянии за 10 дней в регионе выросло на 49%. Тех, кто находится в реанимации — на 38%. И еще на 37% увеличилось число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Сергея Туркова, на данный момент в Екатеринбурге наблюдается сложный период по обеспеченным кислородом койкам, так как растет в этой волне число зависимых от кислорода.

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