Июньский антирейтинг неподъездных мусорных площадок составлен в Нижнем Тагиле

Всего в июне по области было зарегистрировано 89 случаев, когда спецтехника не смогла своевременно вывезти мусор с контейнерных дворовых площадок, потому что подъезды к ним были заблокированы личным автотранспортом жителей, сообщает пресс-служба регионального оператора «Рифей».
В Нижнем Тагиле в прошлом месяце 66 раз не смогли службы регоператора вывезти мусор из дворов города по причине отсутствия подъезда к площадке из-за припаркованных автомобилей. С особой регулярностью в списки неподъездных попадают контейнерные площадки по адресам: Носова, 80, Черноисточинское шоссе, 17 и Оплетина, 14.
Водители скорее всего даже не подозревают, что их машины становятся помехой для вывоза отходов. Для маневра мусоровозу необходим участок 5 на 10 метров, сообщает региональный оператор.
Надо отметить, что количество случаев, когда люди ставят машины прямо перед контейнерами, уменьшилось. Скорее, присутствует непонимание — сколько места нужно для работы мусоровозу с боковой загрузкой. Размер такой машины — 10 метров в длину и 3 метра в ширину. Плюс еще 2 метра составляет длина бокового манипулятора, вот и считайте,прокомментировал ситуацию исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
Региональный оператор обращает внимание потребителей, что в летнее время очистка контейнеров производится в ежедневном режиме и просит соблюдать нормы парковки в районе контейнерных площадок для сбора ТКО.
Напомним, пять несанкционированных свалок было ликвидировано в Невьянске, расположенных около контейнерных площадок. Около 4 тонн веток и строительного мусора было вывезено с них.