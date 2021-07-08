Июньский антирейтинг неподъездных мусорных площадок составлен в Нижнем Тагиле

Надо отметить, что количество случаев, когда люди ставят машины прямо перед контейнерами, уменьшилось. Скорее, присутствует непонимание — сколько места нужно для работы мусоровозу с боковой загрузкой. Размер такой машины — 10 метров в длину и 3 метра в ширину. Плюс еще 2 метра составляет длина бокового манипулятора, вот и считайте,прокомментировал ситуацию исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.