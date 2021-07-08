Из-за нехватки препарата обязательная вакцинация не вводится в Екатеринбурге

Когда в Екатеринбурге будет необходимый объем вакцины, тогда и будут определены категории населения, подлежащие обязательной вакцинации. Первой, конечно, под вакцинацию попадет сфера услуг. Это общепит, продажа товаров, услуги такси и прочие, то есть там, где большое количество скопления граждан. Речь идет о безопасности людей. Это вынужденный шаг, на который мы пока не идем,прокомметировал ситуацию с обязательной вакцинацией граждан Алексей Орлов.