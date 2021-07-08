Из-за нехватки препарата обязательная вакцинация не вводится в Екатеринбурге

Несмотря на обещания властей, обязательная вакцинация до сих пор не введена в Екатеринбурге. Причиной явился недостаточный запас препарата в городе для ее старта, объяснил в прямом эфире E1 мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Когда в Екатеринбурге будет необходимый объем вакцины, тогда и будут определены категории населения, подлежащие обязательной вакцинации. Первой, конечно, под вакцинацию попадет сфера услуг. Это общепит, продажа товаров, услуги такси и прочие, то есть там, где большое количество скопления граждан. Речь идет о безопасности людей. Это вынужденный шаг, на который мы пока не идем,прокомметировал ситуацию с обязательной вакцинацией граждан Алексей Орлов.
За шесть тысяч человек привилось от ковида в Екатеринбурге 6 июля. Более активно горожане прививаются в торговых центрах, отметил мэр города Алексей Орлов.
Напомним, при массовой принудительной вакцинации и при административном давлении чиновников должен соблюдаться главный принцип «не навреди», считает московский врач-терапевт Елена Столповская.