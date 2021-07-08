Петиция с требованием возобновить оперции на легких направлена Михаилу Мурашко

На сайте Change.org появилась петиция с требованием провести регистрацию раствора Perfadex Plus на территории России в ускоренные сроки для возобновления проведения операций на легких.

Петицию создали по инициативе жительницы Екатеринбурга Вероники Соковниной, сообщает Znak. Из-за бюрократических препятствий по регистрации препарата уже более года приостановлены операции по пересадке легких в Екатеринбурге. Операции на легких не проводятся по причине отсутствия на территории России препарата для перевозки органов для трансплантации. Петиция направлена министру здравоохранения Михаилу Мурашко и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Напомним, ранее при перевозке органов использовался раствор Perfadex, но он был снят с производства в США. Вместо него стали выпускать Perfadex Plus с улучшенной формулой, но он до сих пор не прошел регистрацию в РФ. В связи с этим екатеринбурженка 1,5 года ждет трансплантации легких. Екатеринбурженка 1,5 года ждет трансплантации легких из-за отсутствия препарата

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