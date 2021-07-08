Углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19 началась в Свердловской области

Углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19 началась в Свердловской области
Углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19 началась в Свердловской области
Сегодня, 14:09Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Углубленное медицинское обследование смогут пройти перенесшие COVID-19 в средней или тяжелой форме. По итогам обследования таким гражданам будет определен перечень мероприятий, направленных помочь им справиться с последствиями заболевания.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый этап включает ряд исследований: анализ крови - общий и биохимический, измерение насыщения крови кислородом, спирометрию, тест с 6-минутной ходьбой, рентген грудной клетки, анализ на определение концентрации D-димера в крови, прием терапевта.

По результатам первого этапа врачи определяют риски и возможные признаки развития хронических заболеваний у перенесших коронавирусную инфекцию. И при необходимости для уточнения диагноза направляют пациента на второй этап, который включает еще три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

По результатам диспансеризации, если у пациента будут выявлены хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будут назначены лечение и медицинская реабилитация.

Напомним, Минпросвещение РФ рекомендуют учителям вакцинироваться от коронавируса и помнить о рисках для здоровья.

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