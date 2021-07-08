В программу газификации «грязных» городов попал Нижний Тагил

В программу газификации «грязных» городов попал Нижний Тагил
В программу газификации «грязных» городов попал Нижний Тагил
Сегодня, 08:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Администрация президента РФ подготовит поручение «Газпрому», по которому приоритет в программе газификации городов будет отдаваться населённым пунктам из программы «Чистый город». Одним из таких городов стал Нижний Тагил.

Данное предложение сделал глава Минприроды РФ Александр Козлов. Владимир Путин сообщил, что попросит первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко подготовить проект поручения, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме Нижнего Тагила, в программе газификации будут участвовать Братск, Новокузнецк и Омск.

По данным Минприроды, под приоритетную газификацию городов из «Чистого города» попадут 32 тысячи домов, а работы позволят создать 450 километров сети.

Напомним, в начале 2021 года на сайте администрации Нижнего Тагила был опубликован план газификации частного сектора, согласно которому до 2024 года нужно газифицировать 35 улиц. Среди них оказались улицы Штурмовая, Трудовая, Тагильская, Черных, Семёнова, Балакинская.

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