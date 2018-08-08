Проведение раннего скрининга рака запланировано осенью в Екатеринбурге

Речь идёт о таком виде обследования, как скрининг. Это не профосмотр и не диспансеризация. Мероприятие заключается в массовом обследовании населения из определённых групп риска, которые не обращаются к медикам, поскольку не считают себя больными.

Первыми «подопытными» станут сотрудники ряда предприятий Екатеринбурга. Они пройдут анкетирование, а затем их направят на дополнительное обследование. Такая работа позволит оценить, какие именно ресурсы требуются для проведения скрининга в плане организации, оборудования, персонала и прочего.