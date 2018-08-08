Проведение раннего скрининга рака запланировано осенью в Екатеринбурге
Сегодня, 08:00Здоровье и экология
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В Свердловской области осенью планируют приступить к реализации пилотного проекта по ранней диагностике злокачественных новообразований.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Речь идёт о таком виде обследования, как скрининг. Это не профосмотр и не диспансеризация. Мероприятие заключается в массовом обследовании населения из определённых групп риска, которые не обращаются к медикам, поскольку не считают себя больными.
Первыми «подопытными» станут сотрудники ряда предприятий Екатеринбурга. Они пройдут анкетирование, а затем их направят на дополнительное обследование. Такая работа позволит оценить, какие именно ресурсы требуются для проведения скрининга в плане организации, оборудования, персонала и прочего.
Приём ограниченного круга пациентов будет проходить в Екатеринбурге по субботам. Методологию и первые обследования возьмёт на себя Свердловский областной онкологический диспансер.
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