Родители и дошкольники прошли экологический квест в Нижнем Тагиле

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В МАДОУ «Маячок» Нижнего Тагила бы организован экологический квест в рамках движения «Юные защитники природы».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Управление образования администрации Нижнего Тагила»
Экологический квест «Наш дом - природа. Береги ее!» был организован в детском саду «Маячок» № 176 в Нижнем Тагиле. Данное мероприятие прошло в рамках движения «Юные защитники природы».
Команды, состоящие из родителей и детей, из дошкольных образовательных учреждений объединения приняли участие в игре. Дети познакомились с правилами поведения на воде, отвечали на вопросы, разгадывали загадки и участвовали в веселых играх.
Целью экологического квеста, по мнению организаторов, стало объединение взрослых и детей в деле защиты окружающей среды, заботы о сохранности природы своей родины, а также формирование экологической грамотности подрастающего поколения.
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