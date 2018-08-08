Родители и дошкольники прошли экологический квест в Нижнем Тагиле

Экологический квест «Наш дом - природа. Береги ее!» был организован в детском саду «Маячок» № 176 в Нижнем Тагиле. Данное мероприятие прошло в рамках движения «Юные защитники природы».

Команды, состоящие из родителей и детей, из дошкольных образовательных учреждений объединения приняли участие в игре. Дети познакомились с правилами поведения на воде, отвечали на вопросы, разгадывали загадки и участвовали в веселых играх.