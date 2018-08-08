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Сильные дожди и ветер ожидаются в Свердловской области с 8 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сильные дожди и ветер ожидаются в Свердловской области с 8 августа

Сегодня, 16:40Здоровье и экология
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