Сильные дожди и ветер ожидаются в Свердловской области с 8 августа
Сегодня, 16:40Здоровье и экология
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Вечером 8 августа и в течение суток 9 августа на юге Свердловской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер.
Сюжеты: Нижний Тагил
ФГБУ «Уральское УГМС» предупреждает, что с вечера 8 августа и в течение суток 9 августа на юге Свердловской области возможны сильные и очень сильные дожди, а также шквалистый ветер с усилением до 25 м/с.
Синоптики предупреждают, что возможно возникновение дождевых паводков, затопление территорий, размыв почвы и автомобильных дорог.
Спецслужбы рекомендуют при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий немедленно информировать МКУ «ЕДДС администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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