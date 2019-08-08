Набережную Исети в Екатеринбурге очистят от мусора с помощью бензопил
Вчера, 22:17Здоровье и экологияФото: Пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Власти Екатеринбурга планируют провести очистку набережной реки Исеть, сообщает «Областная газета». Узнать специалистов по уборке мусора можно будет по спецодежде и бензопилам в руках.
Сюжеты: Екатеринбург
Всего на уборке мэрия задействует около 100 специалистов. Они проведут сбор мусора и валежника на участке от улицы Крылова до улицы Челюскинцев. Отмечается, что обычно за сезон с поверхности воды и прибрежной линии собирают до 250 тонн бытовых отходов. Помимо бензопил специалистов оснастят и другим инструментарием.
Также власти приглашают неравнодушных граждан присоединиться. Начало уборки запланировано на период с 9:40 до 10:00.
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