Набережную Исети в Екатеринбурге очистят от мусора с помощью бензопил

Всего на уборке мэрия задействует около 100 специалистов. Они проведут сбор мусора и валежника на участке от улицы Крылова до улицы Челюскинцев. Отмечается, что обычно за сезон с поверхности воды и прибрежной линии собирают до 250 тонн бытовых отходов. Помимо бензопил специалистов оснастят и другим инструментарием.