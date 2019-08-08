В День города синоптики обещают тагильчанам потепление

Сегодня, 8 августа, днем ожидается до +13 градусов, кратковременные дожди.

В пятницу синоптики обещают жителям Нижнего Тагила днем до +17 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. Возможны дожди, ветер — до 9 метров в секунду.