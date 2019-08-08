В День города синоптики обещают тагильчанам потепление
Сегодня, 09:10Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Теплая, но дождливая погода ожидает тагильчан в День города, согласно данным Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 8 августа, днем ожидается до +13 градусов, кратковременные дожди.
В пятницу синоптики обещают жителям Нижнего Тагила днем до +17 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. Возможны дожди, ветер — до 9 метров в секунду.
В субботу, 10 августа, днем ожидается до +22 градусов, переменная облачность, дожди. Ночью +12 градусов.
В воскресенье синоптики обещают до +20 градусов днем и +11 градусов ночью. Также вероятны дожди.
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