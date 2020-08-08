Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки

Для начала разберемся, чем ТБО (твердые бытовые отходы) отличается от ТКО (твердые коммунальные отходы). Путаница в их трактовке возникла после того, как был изменен ФЗ № 89, где впервые прописали понятие ТКО. Изначально это понятие было более широким, чем ТБО и включало в себя не только ежедневные отходы граждан, но и схожий мусор от юридических лиц. После принятия федерального закона значение твердых бытовых отходов было исключено из официальной документации и осталось лишь разговорным.