Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки

Для начала разберемся, чем ТБО (твердые бытовые отходы) отличается от ТКО (твердые коммунальные отходы). Путаница в их трактовке возникла после того, как был изменен ФЗ № 89, где впервые прописали понятие ТКО. Изначально это понятие было более широким, чем ТБО и включало в себя не только ежедневные отходы граждан, но и схожий мусор от юридических лиц. После принятия федерального закона значение твердых бытовых отходов было исключено из официальной документации и осталось лишь разговорным.
Что касается сбора мусора в специальные контейнеры, то существует определенный регламент, какие отходы можно в них выбрасывать, а какие — нет.
Необходимо отличать ТКО от других видов отходов (например, строительного мусора или химически опасных бытовых предметов: градусники, ртутные лампы, батарейки). И выбрасывать их только в предназначенные для этого места: обычный мусор непосредственно в контейнер, а крупногабаритные отходы, превышающие в размерах хотя бы по одной из сторон 0,5 м, в бункер (контейнер большой емкости) или на специализированную площадку,рассказали в пресс-службе ООО «Рифей».
При этом строительные отходы не входят в зону ответственности регоператора, так они не относятся к ТКО, имеют другой класс опасности, их категорически запрещено помещать в обычные контейнеры. Такой мусор должен вывозится отдельно специализированными компаниями. Договоры с ними заключают управляющие компании, предприятия, продуктовые сети и другие организации. Но в некоторых случаях крупногабаритный мусор должны утилизировать сами жильцы.
Если у жителя производится какой-либо ремонт, который требует утилизации отходов, не относящихся к ТКО, то этот мусор он вывозит самостоятельно. Он должен заключить договор на вывоз и убрать этот мусор. То есть ему привезут отдельный бункер, он туда все складирует и его увозят,рассказал директор УК «Центр-НТ» Никита Копаев.
Также он отметил, что в остальных случаях для крупногабаритного мусора управляющая компания выставляет специальный контейнер с большой вместительностью, который увозится в этот же день.
В одной из вагонских УК рассказали TagilCity.ru, что именно несознательность жильцов иногда становится причиной накопления большого количества ТБО рядом с домами и контейнерными площадками.
У нас заключен договор с «Элис». Они ставят контейнеры во дворы по графику. Но его вместимости иногда катастрофически не хватает. Жильцы тащат туда весь строительный мусор — кирпичи, обломки стен, доски. Хотя они должны сами это вывозить или со строительной фирмой договариваться,отметил специалист управляющей компании на Вагонке.
Тогда мы решили опросить и строительные организации, чтобы узнать — куда они девают мусор после ремонтных работ. Оказалось, что некоторые фирмы не занимаются вывозом отходов, оставляя утилизацию на совести клиентов. Другие все-таки вывозят строительный мусор, но место его складирования назвать отказались или затруднились. Получается, что этим местом вполне может стать соседняя помойка или ближайший лес.
А что если организация или отдельный человек все-таки окажутся сознательными и захотят утилизировать за собой крупногабаритные отходы? Для этого как и УК нужно заключать договоры со спецкомпаниями, вывозящим ТБО и опасные отходы на санкционированный полигон.
Однако связаться с руководством таких компаний, ООО «Элис» и ООО «Тагилспецтранс», для получения комментария о принципе их работы, редакции не удалось в течение нескольких дней. В «Элис» секретарь отказалась соединить с начальством, ссылаясь на его занятость. Руководство же «Тагилспецтранса» просто не поднимало трубку.
Тогда мы решили пойти на маленькую хитрость и позвонить в эти организации в качестве потенциального клиента. Однако дозвонится даже в этом случае удалось только до «Элис». На сайте компании телефон секретаря совпадает с телефоном отдела продаж. Судя по голосу, эти обязанности выполняет один и тот же человек. Журналист решил узнать, можно ли заключить договор на единоразовый вывоз строительного мусора, и представился человеком, которому нужно убрать остатки сломанного частного дома.
В «Элис» ответили, что такая услуга предоставляется. Для этого нужно прийти в офис с паспортом для заключения договора. Далее компания привозит клиенту контейнер для ТБО вместительностью до трех тонн, им можно пользоваться семь дней. После чего мусор увозится на специализированный полигон. Стоимость услуги — 4 800 рублей.
Также в качестве клиента мы попробовали дозвониться в отдел продаж «Тагилспецтранса», но и там никто не взял трубку. Получается, что даже при желании вывезти за собой мусор, обратившись в спецкомпании, сделать это будет непросто.
Несмотря на то что, пообщаться с руководством компаний не удалось, некоторую информацию о работе можно на их сайтах. Например, «Элис» занимается обращением с отходами всех четырех классов опасности. Обслуживает более 1000 предприятий и организаций города и области, в том числе крупные промышленные предприятия, торговые сети, управляющие компании, ТСЖ, садовые товарищества и т. д. Также указывается, что все вывезенные отходы подлежат захоронению на специализированном полигоне, но не говорится на каком.
Похожая информация есть и на сайте «Тагилспецтранса», но в отличии от «Элис» указано место транспортировки ТБО — полигон на Кушвинском тракте.
Напомним, что за создание несанкционированной свалки, предусмотрен административный штраф: для физических лиц в размере до двух тысяч рублей, для юридических — до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — до 50 тысяч рублей и приостановление деятельности сроком на три месяца.
Наказание есть и для тех, кто решит поместить строительный мусор в обыкновенный контейнер для ТКО. Штраф составляет две тысячи рублей для граждан, до пяти тысяч рублей для организаций и до 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей.
Получается, что проблема накопления крупногабаритных и строительных отходов заключается в несовершенности системы его вывоза. Нет конкретного лица или организации, которые бы несли ответственность за весь тот мусор, сбором которого не занимается регоператор. А несознательность жильцов или организаций приводит к несанкционированным свалкам во дворах и в черте города.