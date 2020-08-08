В Свердловской области появятся передвижные прививочные пункты
Сегодня, 12:48Здоровье и экологияФото: 1MiMediainvest.ru
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Мобильные пункты вакцинации создадут для жителей Свердловской области, чтобы ставить прививку от вируса гриппа, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Это жизненно важный вопрос. Откроем мобильные пункты для прививок. Вирус гриппа в сочетании с COVID-19 смертельно опасен,сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
Так же заместитель губернатора призвал жителей не бояться прививок, так как от этого может зависеть не только их здоровье, но и жизнь.
Вакцины от вируса гриппа в область начнут завозить после 20 августа.
Ранее Павел Креков заявли, что у жителей начал вырабатываться иммунитет к коронавирусу.
Павел Креков: «У жителей Свердловской области формируется иммутитет к COVID-19»
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