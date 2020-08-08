В Свердловской области появятся передвижные прививочные пункты

Это жизненно важный вопрос. Откроем мобильные пункты для прививок. Вирус гриппа в сочетании с COVID-19 смертельно опасен,сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Так же заместитель губернатора призвал жителей не бояться прививок, так как от этого может зависеть не только их здоровье, но и жизнь.