Грязная вентиляция и непривитые работники выявлены на тагильской кондитерской фабрике

Грязная вентиляция и непривитые работники выявлены на тагильской кондитерской фабрике
Грязная вентиляция и непривитые работники выявлены на тагильской кондитерской фабрике
Сегодня, 17:14Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Грязные вентиляционные трубы, а также неотраженные прививки и исследования в личных медицинских книжках работников выявила проверка Роспотребнадзора на ООО «КДВ Нижний Тагил», расположенном на улице Фрунзе, 83.

Проверка Уральским управлением Роспотребнадзора предприятия проходила с 15 июня по 12 июля 2021 года. Причиной стало истечение установленного срока со дня проведения последней плановой проверки.

Целью стало предотвращение угрозы здоровью и жизни людей, а также загрязнения окружающей среды, а также соблюдение требований санитарного законодательства.

В результате Роспотребнадзор выявил следующие нарушения:

  • Более чем у десятка сотрудников предприятия обнаружено отсутствие в личных медицинских книжках исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций, брюшной тиф, стафилококк. Также нет информации о необходимым профилактических прививках;
  • На потолке, на вентиляционных трубах обнаружено большое скопление грязи над изготовляемой продукций. Согласно представленному графику, очистка осуществляется дважды в год;
  • Уровень шума в цехах не соответствует гигиеническим нормативам, а также недостаточно применяются средства для его подавления;
  • На предприятии не определена номенклатура вредных факторов, степени их влияния на работников и среду их обитания;
  • Выявлено превышение показателей тяжелого труда на рабочих местах. Проблемой стало то, что некоторым работникам приходится загружать и выгружать продукты и сырье вручную.

Каждое из нарушений Роспотребнадзор предписал устранить до 29 ноября 2021 года.

Напомним, ранее тагильский общественник обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить стоки Нижнего Тагила на наличие коронавируса, так как, по его мнению, инфекция может сохраняться в воде до 25 дней.

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