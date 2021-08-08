Грязная вентиляция и непривитые работники выявлены на тагильской кондитерской фабрике

Проверка Уральским управлением Роспотребнадзора предприятия проходила с 15 июня по 12 июля 2021 года. Причиной стало истечение установленного срока со дня проведения последней плановой проверки.
Целью стало предотвращение угрозы здоровью и жизни людей, а также загрязнения окружающей среды, а также соблюдение требований санитарного законодательства.
В результате Роспотребнадзор выявил следующие нарушения:
Каждое из нарушений Роспотребнадзор предписал устранить до 29 ноября 2021 года.
Напомним, ранее тагильский общественник обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить стоки Нижнего Тагила на наличие коронавируса, так как, по его мнению, инфекция может сохраняться в воде до 25 дней.