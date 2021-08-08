Превышений ПДК не было: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 августа

Превышений ПДК не было: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 августа
Превышений ПДК не было: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 августа
Вчера, 23:55Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Во время 2-минутных замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле в воскресенье 8 августа уровень диоксида азота варьировался от 0,1 до 0,8. Также в течение дня в воздухе был замечен смог со специфическим запахом.

По результатам коротких замеров (диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода) концентрация диоксида азота поднималась до 0,8 мг/м3. Замеры производились при температуре воздуха +19 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду в 14:52. По итогам 20-минутных замеров газоанализатором «Геолан-1П» концентрация пяти веществ-загрязнителей осталась по нолям.

8 августа сразу в нескольких районах в воздухе Нижнего Тагила держался смог. В редакцию TagilCity.ru поступали сообщения от жителей ГГМ, Вагонки, Тагилстроя, на содержание дыма обратили внимание и жители центральной части города. Тагильчане жаловались на неприятные запахи и плохое самочувствие в социальных сетях.

Смог, запах гари, болит голова,пишет один из пользователей в комментариях Instagram аккаунта tagilcity.news.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
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