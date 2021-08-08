Синильная кислота в воздухе и причины выбросов ЕВРАЗ НТМК. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

А ещё на этой неделе стала известна причина удушающих выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, на которые тагильчане регулярно жаловались в июне и июле. По данным природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила, выбросы желто-зеленого и черного дыма происходили из-за неисправности при эксплуатации оборудования в следствии проливных дождей. Ведомство провело проверку и по факту выявленных нарушений вынесено представление, которое пока находится на рассмотрении. Повлияют ли эти меры на устранение причин выбросов, покажет время.