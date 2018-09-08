Тележку просрочки собрали екатеринбуржцы в магазине сети «Монетка»
Жители Екатеринбурга организовали рейд в один из магазинов сети «Монетка». Там они набрали тележку просроченной продукции для того, чтобы потом передать сотрудникам торговой сети для утилизации. Среди продуктов оказались молочные и кондитерские изделия, фрукты и овощи.
5 сентября два участника общественного проекта «Просрочка патруль» пришли в магазин «Монетка» по улице Восстания, 56 в Екатеринбурге. Там они принялись искать просроченную продукцию и обнаружили тесто, молочные продукты, зефир в шоколаде, овощи и фрукты с истёкшим сроком годности. Как можно заметить на видео, которое было опубликовано в сообществе «Инцидент Екатеринбург», у некоторых товаров срок годности истёк более 4 месяцев назад.
Деятельность молодых людей вызвала негативную реакцию со стороны мужчины, который судя по всему, является грузчиком в магазине. Он заявил, что общественники нарушают закон, собирая просроченную продукцию, и попросил продавца нажать тревожную кнопку. До прибытия охраны грузчик и авторы видео вступили в словесную перепалку. Прибывшие сотрудники ЧОП не усмотрели в действиях участников проекта чего-то противозаконного.
Вся обнаруженная просроченная продукция позже была передана сотрудникам магазина для утилизации.