Тележку просрочки собрали екатеринбуржцы в магазине сети «Монетка»

5 сентября два участника общественного проекта «Просрочка патруль» пришли в магазин «Монетка» по улице Восстания, 56 в Екатеринбурге. Там они принялись искать просроченную продукцию и обнаружили тесто, молочные продукты, зефир в шоколаде, овощи и фрукты с истёкшим сроком годности. Как можно заметить на видео, которое было опубликовано в сообществе «Инцидент Екатеринбург», у некоторых товаров срок годности истёк более 4 месяцев назад.