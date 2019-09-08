Свердловскую область окутал смог

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В Свердловской области с 6 сентября сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Над областью повис смог, который сохранится до вечера 11 сентября. Всё это время условия погоды будут неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В регионе объявлены НМУ первой степени опасности.
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